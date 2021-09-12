شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوي .. 23 فيلمًا و28 مسلسلاً وبرنامج ومشاركات عالمية توثق نجوميته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل النجم خالد النبوى اليوم الأحد بعيد ميلاده، إذ إنه من مواليد 12 سبتمبر، ورغم أن بدايته في عالم الفن جاءت عن طريق الصدفة، إلا أنه استطاع أن يثبت حضوره بين أبناء جيله منذ خطواته الأولي، حيث اختاره المخرج صلاح أبو سيف للمشارك فى فيلم المواطن إكس عام 1989، وبعدها شارك فى فيلم المهاجر للمخرج يوسف شاهين عام 1994.



خالد النبوي (1)

واستطاع النجم خالد النبوي بخطوات ثابتة وموهبة حقيقة أن يجسد العديد من الشخصيات خلال مشوار فني يزيد عن 30 عاما، قدم خلالهم حوالي 23 فيلما، أبرزهم "المصير، إسماعيلية رايح جاي، فتاة من إسرائيل، تايه في أمريكا، زي الهوي، حسن طيارة، الديلر، خطة بديلة، يوم وليلة"، كما شارك في 28 مسلسل من علامات الدراما المصرية، منهم "بوابة الحلواني، حديث الصباح والمساء، مسألة مبدأ، ابن موت، مريم، 7 أرواح، ممالك النار، واحة الغروب، لما كنا صغيرين".

كما أهلته موهبته وحضوره إلي المشاركة في السينما العالمية من خلال فيلم "مملكة السماء" للمخرج العالمي ريدلي سكوت في دور أحد قاده جيش صلاح الدين الأيوبي، وبطولة فيلم المواطن عام 2012، كما خاض تجربة تقديم البرامج من خلال برنامج وحيد بعنوان "دارك".



خالد النبوي (2)

خالد النبوي (3)

حصل خالد النبوي خلال مشواره الفني علي العديد من الجوائز، إذ حصل علي جائزة أفضل ممثل في مهرجان جوهانسبرغ عن فيلم المهاجر عام 1995، كما نال شهادة تقدير من جمعية فن السينما عن نفس الفيلم، بالإضافة إلي جائزة السينما المصرية كأفضل ممثل عام 1998 عن دوره في فيلم المصير.