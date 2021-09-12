شكرا لقرائتكم خبر عن أروى جودة وجميلة عوض بإطلالات مميزة فى أحلى اتنين فوتوسيشن النهاردة "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضعت النجمتان أروي جودة، وجميلة عوض، لجلستى تصوير مميزتين، وجاءت الإطلالة الأولى للنجمة أروى جودة، بطابع فرعوني مبهر، والتي تألقت بها بملابس ذات طابع مختلف وإكسسوارات مختلفة وميكب أب وتسريحات شعر مبهرة.











اروي جودة



اروي جودة

كما خضعت الفنانة جميلة عوض، لجلسة تصوير جديدة كشفت عنها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، على هامش حضورها لحفل جوائز "دير جيست"، والتي ظهرت بها ترتدي جمبسوت أسود وبتسريحة الضفيرة التقليدية لشعرها.



جميلة عوض





يأتى هذا فيما تستعد جميلة عوض لطرح فيلمها الجديد "عروستي"، مع النجم أحمد حاتم، والمقرر عرضه قريبا بدور العرض، وكانت الشركة المنتجة لفيلم "عروستي"، قد كشفت عن البوسترالرسمى الأول للفيلم المنتظر "عروستي"، بطولة أحمد حاتم وجميلة عوض، والمقررعرضه خلال الفترة المقبلة بدورالعرض السينمائي. ونشرت الصفحة الرسمية لشركة سينرجى المنتجة للفيلم، عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، صورة البوستر الدعائي الأول، وكتبت "عروستي.. دليلك لزواج ناجح، البوستر الرسمي لفيلم عروستي.. قريباً"، وسرعان ما نشرالفنان احمد حاتم البوستر عبر حسابه الشخصى وكتب " عروستي! دليلك لزواج ناجح او لمحكمة الأسرة أنت وحظك بقي".





فيلم عروستي من إخراج محمد بكير، وتأليف مصطفى البربري، وبالإضافة لـ أحمد حاتم وجميلة عوض يشارك في بطولته صابرين، محمود البزاوى، فاتن واصل، زينب غريب، مروان يونس وندى أكرم، وعدد من ضيوف الشرف ويتولى التوزيع الداخلي للفيلم سينرجي فيلمز.

وشاركت مؤخرا الفنانة جميلة عوض في مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وتم عرضه فى موسم رمضان الماضى.