شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان خيرى شلبى .. رحلة فنية قصيرة بدأت بـ"الوتد" وانتهت بالمعاناة مع المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وداعًا الفنانة إيمان خيري شلبي ابنة حكاء البسطاء وسفير المهمشين الروائى الكبير الراحل خيرى شلبى، والذى غاب عن عالمنا أيضًا فى شهر سبتمبر، بالتحديد 9 سبتمبر عام 2011، ورحلت هي صباح اليوم، بعد معاناة مع المرض.

بدأت معاناة إيمان مع مرض السرطان منذ ما يزيد عن عام، كما يحكي زوجها الدكتور حاتم حافظ، أنه في أبريل 2020 شعرت إيمان بآلام في البطن، وشخصها الطبيب بأنها تعاني من التهاب في الزائدة الدودية، لكن الطبيب تشكك في شيء ما فطلب أشعة تلفزيونية، والتي كشفت عن إصابتها بالسرطان في أحشائها لتبدأ مدة عام ونصف العام من النضال مع المرض الخطير، لكن تدهورت حالتها شيئًا فشيئًا حتى رحلت اليوم.

ومن المصادفات القدرية أن والدها الراحل خيري شلبي رحل عن عالمنا قبل 3 أيام من اليوم منذ 10 سنوات حيث رحلت الابنة الصغرى لتلحق بأبيها الروائى الراحل وحكاء البسطاء لتحل ذكراهما في أيام متقاربة.



إيمان خيري شلبي (1)

إيمان خيري شلبي هي فى الأصل ممثلة مصرية، تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية، وعملت معدة بقناة النيل الثقافية، قم بدأت مسيرتها الفنية بالمشاركة في مسلسل الوتد المأخوذ عن رواية لوالدها تحمل نفس الاسم سنة 1996، ثم شاركت فى بعض الأعمال الفنية منها مسلسل الكومي، عن عمل روائى لخيرى سلبى أيضا.

وهي الابنة الصغرى للكاتب الروائي خيري شلبي، وشقيقة كل من الكاتب والصحفي زين العابدين خيري والمخرج السينمائي إسلام خيري وريم خيري بالهيئة الوطنية للإعلام، وتزوجت من الدكتور حاتم حافظ الأستاذ بأكاديمية الفنون.

وكانت إيمان بعد تخرجها في أكاديمية الفنون عملت في المجال الفني، وفضلت المشاركة في أعمال من الأعمال الضخمة التي كتبها والدها ومنها مسلسلات "الوتد عام 1996، القضاء في الإسلام عام 1997، والكومي عام2001".



إيمان خيري شلبي (2)