شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا ترقص وتغنى مع راغب علامة على "اسمى حبيبك" فى حفل بالقاهرة الجديدة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة روجينا إلى جانب النجم راغب علامة على المسرح، خلال حفله أمس بحديقة أحد فنادق القاهرة الجديدة، حيث صعدت بجواره وشاركته الرقص على أغنية "أنا اسمي حبيبك" والذى حرص بعدها على تحيتها وتقبيل يدها.

وحضر الحفل من النجوم أيضُا إلى جانب روجينا، الفنانين ماجد المصري، إدوارد، وعزيز الشافعى، وكابتن محمد زيدان، وغيرهم من المشاهير، والذي شاركه بالغناء بها النجم الجزائري الشاب خالد.

افتتح راغب علامة فقرته بـ"يا غايب" بعدها حرص على توجيه كلمة شكر للشاب خالد، وأعرب عن سعادته بتواجده معه بنفس المناسبة، ووجه الشكر أيضًا لمنظم الحفل وليد واستمرت فقرته الغنائية قرابة الساعتين قدم خلالهما "اللي باعنا"، "نسيني الدنيا"، "فورا تدخل حياتي"، "أنا اسمي حبيبك" وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات الحضور.

بينما استمرت فقرة الشاب خالد ساعة ونص قدم خلالها عددا كبيرا من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني بداية من "دي دي"، مرورًا "عيشة"، "وهران"، "عبد القادر" و"الشابة" بالإضافة إلى "أنا العربي" وختاما بـ"سيه لا في" .

وكان راغب علامة، نشر فيديو جمعه مع الشاب خالد، فور وصولهما إلى القاهرة قادمين من بيروت، نشره عبر ستورى حسابه على "إنستجرام"، رحبا خلالهما النجمين بجمهورهما فى القاهرة قبل الحفل، وهذه المرة الأولى التى يلتقى فيها النجمان فى حفل واحد بالقاهرة.