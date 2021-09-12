شكرا لقرائتكم خبر عن "أحاول صنع رائحتي ليذكرني بها الأصدقاء".. آخر كلمات الراحلة إيمان خيرى شلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحلت الفنانة إيمان خيرى شلبى، صباح اليوم عن عالمنا بعد معاناة صراع مع المرض، وكانت آخر كلمات الراحلة عبر حسابها على فيس بوك يوم 27 يونيو .

وكتبت قائلة: "برميل الجاز بمدخل دكان الجد، لم تكن تدري الطفلة ذات الثلاث سنوات، أن رائحته ستلازمها حتى بعد سن الأربعين، تتحول بعض الروائح لأياد تطبطب وتسند في أيامٍ كهذه وأتشبث في ليالٍ كثيرة برائحة قوالح الذرة، وفوقها براد الشاي المغلي على مهل، أرى فيها جدي بمصحفه الكبير بين يديه، أطمئن أستدعي مزيدًا من الروائح".

وتابعت: "أشم رائحة اللبن في طاجن كبير من الفخار تمسكه جدتي، وسمن بلدي لسقاية الأرز المعمر بعد تسويته في الفرن، أمسك بجلباب أمي الملطخ بعجين الشمر والينسون، الذي كانت تصنع لي منه القراقيش، أشم رائحة الحبر في يد أبي فتغمرني السعادة".

وأضافت:"أحاول أن أصنع رائحتي الخاصة، ليذكرني بها الأصدقاء، ربما ستكون مزيجًا من نعناع الشاي، وتحويجة القهوة الصباحية مع قليل من زهر الياسمين والفل أو زهور مسك الليل التي تفوح في المساء فقط سأجلس أشم رائحتها، وأنتظر الغد الآتي برائحة الطيبين، والكثير من الخير، ما دمنا تمنيناه وشاركنا في صنعه".