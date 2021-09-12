شكرا لقرائتكم خبر عن كريستين ستيوارت عن دورها فى Spencer: شعرت بحصولى على توقيع من روح الأميرة ديانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت النجمة العالمية كريستين ستيوارت، عن اعتقادها بأن روح الأميرة ديانا منحتها توقيع قبول على أداء دور عن حياتها فى فيلم Spencer، حيث تقدم الممثلة البالغة من العمر 31 عامًا، في فيلمها الجديد، حياة الأميرة ديانا التي توفيت في حادث سيارة، عام 1997، واعترفت ستيوارت بأنها عانت من بعض المشاعر الروحية المخيفة أثناء تصوير الفيلم، والذي يركز على فترة ثلاثة أيام خلال موسم الأعياد لعام 1991 عندما كانت ديانا تقيم في ساندرينجهام.

وعندما سئلت عما إذا كانت قد مرت بشئ غير طبيعى أثناء أداء دورها، قالت كريستين ستيوارت - حسب ما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية - "لا، لكنني شعرت ببعض المشاعر الروحية المخيفة أثناء تصوير هذا الفيلم.. حتى لو كنت أتخيل فقط، لكني شعرت وكأن هناك لحظات حصلت فيها نوعًا ما على التوقيع بموافقة من روح الأميرة ديانا".

ويشار إلى أن الممثلة كريستين ستيوارت، روجت - في وقت سابق من الأسبوع الماضى - لفيلمها الجديد التي تلعب فيه شخصية الأميرة ديانا، للمرة الأولى على الريد كاربت، خلال فعاليات مهرجان فينسيا، وتميزت بروحها التي سيطرت على السجادة الحمراء كما بدت سعيدة للغاية مثلما أكدت تقارير المواقع الأجنبية التي رصدت إطلالتها بالصور وهى تبتسم للمصورين بصورة كبيرة، وفق ما ذكره تقرير ديلى ميل.

وأضاف التقرير، أن كريستين ستيوارت التي انشغلت طوال الفترة الأخيرة بتصوير الفيلم قبل خروجه للنور أخيرًا بدت وكأنها انتهت من أحد أهم مشاريعها السينمائية الضخمة التي تعول عليها كثيرًا ليكون من أهم محطاتها الفنية خاصة أنه يناقش فترة صعبة عانت منها الأميرة ديانا، ويتطرق لأسرار أخرى يكشفها العمل خلال أحداثه.

يأتي هذا فيما كانت عدسات المصورين رصدت النجمة كريستين ستيوارت مؤخراً أثناء وصولها إلى فينسيا، لحضور عرض فيلمها الجديد Spencer ضمن مهرجان فينسيا السينمائى.

Spencer، من تأليف ستيفن نايت، مبتكر "بيكي بلايندرز" وإخراج بابلو لاراين، تدور احداثه في عطلة نهاية الأسبوع في أوائل التسعينيات عندما قررت ديانا الانفصال عن الأمير تشارلز وسط شائعات عن الأمور، وكانت الأميرة الراحلة تقضي عطلة عيد الميلاد مع العائلة المالكة في مقاطعة ساندرينجهام في نورفولك، عندما قررت ترك زواجها من الأمير تشارلز.