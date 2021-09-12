تكريم فاروق فلوكس في افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري بدورته الـ 14

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يكرم المهرجان القومي للمسرح المصري في حفل افتتاحه خلال دورته الـ 14 برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، الفنان الكبير فاروق فلوكس تقديرا لمسيرته الفنية ومنها المسرحية والتي تمتد لأكثر من 60 عاما من العطاء الفني .

الفنان الكبير فاروق فلوكس اسمه الكامل "فاروق توفيق صالح" وهو من مواليد 21 يونيو عام 1940 ، وحصل على بكالوريوس الهندسة ثم عمل في السينما والمسرح والتليفزيون، وانضم إلى فرقة الفنانين المتحدين، وعمل بها مدة طويلة قبل أن ينفصل عنها، ثم يعود إليها مرة أخرى.

فاروق فلوكس بدأ مشواره الفني في ستينيات القرن الماضي، وقد شارك في العديد من الأعمال المسرحية منها أعمال الفنان الراحل فؤاد المهندس، وقدم معه بطولة عدد من مسرحياته وأفلامه لكن شهرته كانت عام 1969 من خلال أدائه لشخصية سليط في مسرحية "سيدتي الجميلة" المقتبسة عن مسرحية "بيجماليون" لجورج برنارد شو وكان أجره الشهري فيها 25 جنيها شهرياً.

أما عن أهم أعماله المسرحية فهي: "ذات البيجامة الحمرا "، و"زنقة الستات"، "بيت المصراوي"، "خصوصي جدًا"، "سعدون تحت الطبع سنة مع الشغل اللذيذ"، "قصة الحي الغربي"، "أولاد علي بمبة"، "مين ما يحبش زوبة"، !دربكة همبكة"، "سباك الساعة 12"، "إبتسامة وراء القضبان"، "زقاق المدق"، "الانفجار الجميل"، "الزيارة انتهت"، "الدنيا لما تضحك"، "واحد لاقي شقة"، "الحرامية"، "يا حلوة ماتلعبيش بالكبريت"، "الواد سيد الشغال" ، "عيطة عامل زيطة"، و"خيل الحكومة".

يشار إلى أن المهرجان القومي للمسرح المصري سينطلق يوم 27 سبتمبر ويستمر حتى 9 أكتوبر ، وكان قد أعلن من قبل عن تكريم الراحلين سمير غانم ودلال عبدالعزيز ، كما ستحمل الدورة الجديدة عنوان " الكاتب المسرحي المصري " ويجري حاليا اختيار العروض التي ستشارك وستتنافس على جوائز المهرجان.