تمديد فترة التقديم لجائزة خالد بشارةلصناع السينما المصرية المستقلة في "الجونة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن تمديد فترة التقديم لجائزة خالد بشارة لصناع السينما المصرية المستقلة حتى 15 سبتمبر 2021.

انطلقت الجائزة في الدورة الرابعة للمهرجان لتخليد اسم الراحل خالد بشارة، الرئيس التنفيذي لأوراسكوم القابضة للتنمية.

مشاريع الأفلام الأولى أو الثانية لمخرجيها التي لا تتجاوز مدتها 30 دقيقة، مؤهلة للفوز بجائزة نقدية قدرها 10 آلاف دولار أمريكي.

ستقام الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 14-22 أكتوبر 2021، بينما تنطلق فعاليات منصة الجونة السينمائية في الفترة من 16-21 أكتوبر 2021 في مدينة الجونة المطلة على البحر الأحمر.