هشام ماجد ينشر صورة مع رامز وياسر جلال.. وهكذا علّق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان هشام ماجد صورة تجمعه بالفنان رامز جلال وشقيقه النجم ياسر جلال، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" في أحدث ظهور للثلاثي.

وعلّق ماجد على الصورة قائلا: "اللي يعرف يجمع الاتنين في صورة واحدة يجي جنبي".

يذكر أن أخر أعمال هشام ماجد مسلسل "اللعبة 2: ليفل الوحش" مع شيكو وهشام ماجد وميرنا جميل ومي كساب ورانيا يوسف وسامي مغاوري وغيرهم، من إخراج معتز التوني عام 2021.

فيما أخر أعمال فيلم رامز جلال فيلم "أحمد نوتردام" مع النجوم: غادة عادل، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، انتصار، محمد ثروت، أحمد فتحي، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

بينما أخر أعمال ياسر جلال مسلسل "ضل راجل" في رمضان الماضي، بطولة النجوم، نور، محمود عبد المغني، نرمين الفقي، ورنا رئيس وغيرهم، سيناريو وحوار أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح.