منير مكرم ينفي وفاة محمد سعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نفى الفنان منير مكرم عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، ما تم تداوله من شائعات حول وفاة الفنان محمد سعد.

وقال "مكرم" في تصريح خاص لمصراوي، إن الأمر مجرد شائعة سخيفة، والفنان محمد سعد بصحة جيدة، ولا صحة لما يتم تداوله عن إصابته بفيروس كورونا أو تدهور حالته.

وكانت شائعات قد انتشرت خلال الساعات الماضية تفيد بوفاة الفنان الكوميدي محمد سعد، متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا.

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد سعد الجزء الثاني من فيلم "الكنز" وشاركه البطولة محمد رمضان، أحمد حاتم، أمينة خليل، هيثم أحمد زكي، روبي، عباس أبو الحسن، محيي إسماعيل، عبدالعزيز مخيون، أحمد رزق، هاني عادل، ومن إخراج شريف عرفة.