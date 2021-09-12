زوج الفنانة إيمان خيري شلبي يطالب مشيعي جنازتها بعدم ارتداء اللون الأسود

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

طلب الدكتور حاتم حافظ، من المشاركين في تشييع جنازة زوجته الفنانة إيمان خيري شلبي، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الأحد 12 سبتمبر، بعد صراع مع "السرطان" عدم ارتداء اللون الأسود.

وأعلن حافظ عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك خبر وفاة زوجته، وكتب "إيمان راحت عند اللي خلقها، صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في جامع فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس، والدفن بمقابر القوات المسلحة بمدينة نصر.. برجاء عدم ارتداء اللون الأسود".

"إيمان" هي الابنة الصغرى للكاتب الكبير خيري شلبي، شقيقة المخرج إسلام خيري، تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية، وشاركت في عدد من الأعمال منها: "الوتد"، "الكومي"، "القضاء في الإسلام 7".