رامي جمال وكريم فهمي يحضران مفاجأة للجمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشر الفنان رامي جمال، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صور تجمعه بالفنان كريم فهمي، بأحد الفنادق.

وكتب: "فعلا قليل لما بنتقابل، بس من أول يوم عرفتك فيه وإنت صديق قريب لقلبي، وفعلا فرحت بالصدفة دي والسفرية دي بكل تفاصيلها، وزي ما انتوا شايفين، أقنعنا بعض بمشروع مهم جدا ومفاجأة قريبا جدا".

ورد الفنان كريم فهمي قائلا: "حبيبي يا روميو، إنت الجدعنة والرجولة كلها، ويلا بينا بقى".

من ناحية أخرى يستعد الفنان رامي جمال لإحياء حفل غنائي بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية يوم الخميس المقبل الموافق 16 سبتمبر، برعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.