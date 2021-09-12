هكذا علق محمود حميدة على تكريمه بمهرجان نقابة المهن التمثيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علق الفنان الكبير محمود حميدة، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، على تكريمه في حفل افتتاح الدورة السادسة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية.

ونشر "حميدة" مجموعة صور من حفل التكريم، وعلق: "ليلة أعتز بها مدى الحياة".

وكرّم مهرجان نقابة المهن التمثيلية في افتتاح دورته السادسة مساء اليوم الجمعة، النجم الكبير محمود حميدة، على مسرح النهار، ومنح حميدة التكريم الفنان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ورئيس المهرجان، وأكد الأول في كلمته إن هذا التكريم يعد أعلى شرف حصل عليه في حياته لأنه جاء من النقابة التي ينتمي لها.

بينما أكد أشرف زكي في كلمته أن الهدف الأساسي من المهرجان هو تفريغ الطاقات الإبداعية.

وأقيم حفل الافتتاح بحضور النجوم: محمود حميدة، أشرف زكي، سامح بسيوني، فردوس عبدالحميد، أحمد سلامة، أشرف طلبة، وآخرون.