ناعيا شقيقته.. إسلام خيري: "مع السلامة يا حبيبتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نعى المخرج إسلام خيري شقيقته الفنانة إيمان خيري شلبي، والتي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الأحد 12 سبتمبر بعد صراع مع مرض السرطان.

وكتب إسلام عبر حسابه على موقع فيسبوك "إنا لله و إنا اليه راجعون.. توفت إلى رحمة الله أختي وحبيبتي أغلى الناس إيمان خيري، مع السلامة يا حبيبتي وربنا يجمعنا على خير".

كان الدكتور حاتم حافظ، أعلن وفاة زوجته الفنانة إيمان خيري شلبي، منذ قليل، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان.

وكتب "حافظ" عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "إيمان راحت عند اللي خلقها، صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في جامع فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس، والدفن بمقابر القوات المسلحة بمدينة نصر.. برجاء عدم ارتداء اللون الأسود".

"إيمان" هي الابنة الصغرى للكاتب الكبير خيري شلبي، تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية، وشاركت في عدد من الأعمال منها: "الوتد"، "الكومي"، "القضاء في الإسلام".

وبدأت "إيمان" معاناتها مع مرض السرطان منذ عام، ونقلت مؤخرا لغرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، قبل أن تفارق عالمنا اليوم بعد يومين فقط من الذكرى العاشرة لوالدها.