شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان محمد سعد ينفى شائعة وفاته بكورونا: "الحمد لله أنا بصحة كويسة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى المكتب الإعلامى للفنان محمد سعد، ما تردد من شائعة سخيفة عن وفاته بسبب فيروس كورونا، وأكد المكتب أنه يتمتع بصحة جيدة وأن كل ما قيل غير صحيح على الإطلاق، وطلب المكتب الإعلامى تحرى الدقة خاصة أن هناك صفحات مجهولة تتربص بالفنان محمد سعد وتنشر عن لسانه أخبار كاذبة.

كانت قد انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية شائعة وفاة الفنان محمد سعد متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا .

يشار إلى أن أخر أعمال محمد سعد فيلم "الكنز2" الذى قدم من خلاله شخصية بشير الكتاتنى، وشارك في بطولته الفنانين محمد رمضان، هند صبرى، أحمد رزق، أمينة خليل، روبى، وأخرون، إخراج شريف عرفة .