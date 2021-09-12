شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى وباسم سمرة فى مركز التجارة العالمى من أجل "الجواهرجى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصور النجم محمد هنيدى مشاهد فيلمه "الجواهرجى" فى مركز التجارة العالمى بكورنيش القاهرة، وتجمع المشاهد بينه وبين الفنان باسم سمرة الذى يؤدى دور جواهرجى "نصاب" ضمن أحداث الفيلم .

فيلم "الجواهرجى" يناقش بشكل كوميدي أزمات الحياة الزوجية، التي تقع بين زوجين هما هنيدي ومنى زكى. يشاركهما البطولة لبلبة، آسر ياسين وأحمد السعدنى وريم مصطفى وأحمد حلاوة، وعارفة عبد الرسول وتارا عماد، والعمل تدور أحداثه فى إطار كوميدى، من تأليف عمر طاهر، ويخرجه إسلام خيرى.

يعد فيلم "الجواهرجى" اللقاء الأول بين هنيدى ومنى زكى بعد ما يقرب من 23 سنة، حيث قدما معا الفيلم الشهير "صعيدى فى الجامعة الأمريكية".

وينتظر باسم سمرة خلال الفترة المقبلة عرض أكثر من عمل سينمائي، منها فيلم "النهاردة يوم جميل" من إخراج نفين شلبي وفيلم "ساعة شيطان"، ولكن إلى الآن لم يتم تحديد موعد نهائي لعرض الفيلمين، نظرًا لإجراءات مواجهة فيروس كورونا ونسبة الإشغال الضعيفة في السينمات وخوف المنتجين من الخسارة.