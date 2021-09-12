بيروت - سلوى ياسين - نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 5 دقائق مضت التعليقات على مواهب صغيرة مبدعة تتألق في برنامج Little Big Stars – نجوم صغار مغلقة

متابعة بتجــرد: يواصل ياسر القحطاني، نجم الكرة السعودية إطلالاته مع المواهب الصغيرة ضمن حلقات جديدة من برنامج “Little Big Stars- نجوم صغار” على MBC1. وفي الحلقة المقبلة، تطلّ خمس مواهب من المملكة العربية السعودية، لتقديم عروض تتنوع بين فن الجرافيتي، الغناء، تقديم أشهى وصفات الحلويات، برمجة الروبوتات، والاختراعات العلمية المبهرة.. إضافةً إلى عروض أخرى فيها الكثير من التشويق على مسرح البرنامج.

وتعطي الشيف الصغيرة تيا بخاري دروساً لياسر حول كيفية تقديم أشهى وصفات الحلويات، أما عماد ومعاذ العامودي وهم طفلان متعددا المواهب، فيكشفان عن اختراعاتهما العلمية في تصميم وبرمجة الروبوتات. فيما تطل سجى البركي لتغني على طريقتها “عشقت الليل” للفنان ماجد المهندس. ويتولى أسيل وأديب الجفري التحكم بطائرة صغيرة من دون طيار (Drone)، حيث يقدمان عرضاً رائعاً. أما مسك الختام، فمع محمد الشهراني الذي يحترف الفن الجرافيتي ويرسم بأسلوب متقن داخل الاستوديو.

يُعرض برنامج “Little Big Stars- نجوم صغار” أسبوعياً كل يوم أحد على MBC1 في تمام الساعة 07:00 مساءً بتوقيت غرينتش،10:00 ليلاً بتوقيت السعودية..