نداء شرارة في صورة صادمة.. “هذا الأمر غير مبرَّر”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلت الفنانة نداء شرارة في صورة أظهرت تعرضها للضرب في إطار مشاركتها في حملة مناهضة للعنف ضد المرأة، وكتبت: “هاد ميكب وهاي صورة من حملة ١٦ يوم للعنف ضد المرأة”.

وأضافت: “المهم كلنا بنعرف طبعا مدى تأثير التعنيف الجسدي وقديش مؤلم وهوه فعل غير انساني، مرفوض بكل الاشكال… بس عمرنا فكرنا بالتعنيف اللفظي؟”. وتابعت: “مدى تأثير الكلمة نفسياً قديش ممكن يكون فيها قمع وتجريح وتقليل يعني كتير بسمع عن سيدات بتكون تشكي من زوجها بسألوها بمد ايدو عليكي بتقلهم لا بقولوها طيب هيو كويس!!”.

وأردفت: “بس فكرة انو ما بمد ايدو عليها هدا لا يبرأه، اذا كان كلامة في تقليل للست. من وجهة نظري اللين في الكلمة اهم من كتير قصص، وع فكره في سيدات بتعنف سيدات لفظيا، الموضوع مَش بس الرجل عشان نكون واضحين”.

وختمت: “احكولي شو رأيكم بهاد الموضوع، هاي الصوره بحبها كتير”.