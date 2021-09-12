فيديو – ليلى علوي تتحدى “القرش المفترس” وتودع البحر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قدمت النجمة ليلى علوي ردا عمليا على الشائعات التي أكدت وجود سمكتين من فصيلة “القرش المفترس” في الساحل الشمالي المصري، وتعرض أحد الصيادين لاعتداء تسبب في بتر يده، وقامت بنشر مقطع فيديو لها وهي تمارس رياضة السباحة في البحر مطالبة الجميع بعدم تداول هذه الشائعات أو تصديقها.

ليلى نشرت مقطع الفيديو عبر خاصية الاستوري بحسابها على موقع إنستقرام، وظهرت فيه وهي وسط بحر الساحل الشمالي وقالت: أنا في الساحل الشمالي جميل وزي الفل ومفيش أي حاجة ومش عايزة الناس تخاف من البحر.

وسبق أن وجهت ليلى بالأمس رسالة وداع للبحر مع قرب انتهاء العطلة الصيفية، ونشرت مقطع فيديو لها وهي تستمتع بلحظات الغروب من الساحل الشمالي وعلقت قائلة: هيوحشني البحر جدا بعشقه.

يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خلال الساعات الماضية أنباء عن تعرض صياد لهجوم من سمكة قرش في الساحل الشمالي تسبب ببتر يده، وبادرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية، لكشف حقيقة الأمر، مشيرة إلى أنه تم عمل مسحة على بعد 300 متر ولم يتم العثور على أي سمك للقرش ولا توجد أي حوادث لسمكة قرش.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي عمرو اديب، أمس ببرنامج “الحكاية” المذاع على قناة MBC مصر”، أن الاصابة للصياد هي قطع لليد وليس لها أي علامة لأسنان أو غرز للسمكة، من خلال فحص الأطباء اللذين قاموا بمعاينة المصابة.

وتابعت: “الأطباء اللذين عاينوا المصاب أقروا انه لا وجود لأية عضة لسمكة القرش رغم أن المصاب أكد انه كان يحمل سكين وسمكة القرش هي من قامت بعضة في يده وهى السبب في إصابته.