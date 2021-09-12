رنا سماحة لجنينها مالك: وجودك جوايا مهون عليا الدنيا الصعبة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة المصرية رنا سماحة عن جنس جنينها الأول واسمه، في رسالة مؤثرة تكشف ما تتعرض له رنا من أزمات عصيبة في الوقت الراهن وسط تكهنات بقرب إعلان انفصالها عن زوجها الملحن سامر أبو طالب.

رنا سماحة كتبت رسالة شوق واحتياج إلى طفلها مؤكدة أنه ذكر وستدعوه “مالك”، ونشرت مقطع فيديو تستعرض فيه حملها، عبر حسابها بموقع انستقرام، وعلقت عليه قائلة: مالك قلبي.. عايزة أقول لك إني بحبك أوي يا حبيبي.. عايزة أقول لك كمان إن وجودك جوايا مهون عليا كل الدنيا الصعبة.

وتابعت: عايزاك تبقى كويس وبخير وقد كل حاجة، عايزاك تقوى وتقوي مامي وتجمد يا بطل، مستنيه أشوفك أوي يا مالك حاسة إنك واحشني.

وأضافت: بحلم بيك كل يوم من غير ما أشوفك، مشتاقة لليوم اللي هاخدك فيه في حضني يا حتة مني.. بحبك يا أحلى وأصدق وأنقى ما في الحياة.

وسبق ان أصدرت رنا توضيحا رسميا أكدت فيه أنها لا زالت بعصمة زوجها الملحن سامر أبو طالب “حتى الآن”، وقال البيان الرسمي الصادر عن المكتب الإعلامي: تهيب الفنانة رنا سماحة بالإعلاميين والقنوات الفضائية والبرامج تحرّي الدقة في أي أخبار تناقش حياتها الخاصة، وتؤكد أن ما يتم نشره – على لسانها – من أخبار عن انفصالها عن زوجها رسمياً هو شيء عارٍ تماما من الصحة ولم تصرح بأي شيء حول هذا الموضوع ، فهي لا تزال زوجة الملحن سامر أبو طالب رسمياً حتى هذه اللحظة ولا صحة لأي اشاعات يتم تداولها من تصريحات منسوبة لها .

أضاف: وتطالب الصحافة والاعلام بالتركيز والدعم لحالة الإنتعاش الفنية التي تعيشها رنا هذه الفترة من حفلات ولقاءات واغاني خاصة دون الدخول في تفاصيل شخصية لم تحدث بشكل رسمي حتى الان.

وواصل البيان: كما تعلن أنها في انتظار مولودها الأول والتي قامت بعمل أغنية خاصة له ولكل طفل وهي بعنوان “حبيب مامي” والتي ستصدر خلال أيام.

واختتم البيان بقوله: وتوجه الشكر لكل الإعلاميين المحترمين الداعمين لها ولمشوارها الفني ويتحرون الدقة ويساندوها في اعمالها الفنية وحفلاتها والتي كانت اخرها حفلة ساقية الصاوي.

ورفضت رنا سماحة توضيح حقيقة انفصالها عن زوجها الملحن سامر أبو طالب بعد ساعات قليلة من إعلان حملها في طفلهما الأول، وأكدت انها تعلمت داخل عائلتها أن أسرار الحياة الزوجية، لا يجب ان تغادر البيوت، وأشارت إلى أنها ترفض أن تكون “ترند” على حساب حياتها الخاصة.

رنا تلقت سؤالا مباشرا عن حقيقة أنباء انفصالها خلال لقائها ببرنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا”، وردت قائلة: مش عارفة، لا أستطيع إثبات أو نفي انفصالي في الوقت الحالي.

وأضافت: حتى لو لا قدر الله فيه انفصال، البيوت لا بد أن تتمتع بالخصوصية والاحترام، فيجب ألا يعلم الجميع ما حدث بين الزوجين”.

وبعدها عممت رنا سماحة منشورا على كل منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي بعنوان عذرا أيها الترند، قالت فيه: عذراً ايها ال trend ، فلدي ما هو اغلى من كنوز العالم ، (( اتعلمت في بيت اهلي )) ان العلاقه بين الراجل والست امانه مينفعش تطلع بره البيت.

تابعت قائلة: خطيبتك مراتك طليقتك اياً كان، الامانه دي ولاد الاصول بس الي بيعرفوا يصونوها وميفشوش اسرارها ، ولاد الاصول بس الي مبيكذبوش ولا بيتدعوا على بعض بالباطل، ولاد الاصول مبيقذفوش المحصنات(( كبيره من الكبائر ))، ولاد الاصول بس الي مبيخونوش الامانه

وواصلت قائلة: ولاد الاصول بس مبيفجروش في الخصام، ولاد الاصول مش محتاجين يستعطفوا حد ولا محتاجين يتدعوا المثاليه بيسيبوا اخلاقهم تتكلم عنهم ومبيتكلموش هم عنها، ولاد الاصول مبيلقحوش على بعض مبيجيبوش سيرة بعض غير بالخير، ولاد الاصول بيعاشروا بالمعروف وبيفارقوا بالاحسان ، ومبينسوش الفضل بينهم.

وقالت: ده الي ربنا امرنا بيه ده الي اهالينا ربونا عليه ده الي الانسانيه بتقوله، اي حاجه غير كده تبقى عدم تربيه ..قلة دين .. انعدام اخلاق، انعدام الاخلاق ده مينفعش نزينه ونقول اوووووه ترند ، في داهيه الترند الي ينسينا اخلاقنا وتربيتنا واصولنا ، الانسان بيعيش حياته وبيمشي (( رحله ))، مش هيفضل منها غير سيرتك واعمالك الطيبه وكلمتك الي بتتصدق بيها، سيبوا الخير وانتوا ماشيين عشان الناس تدعيلكم بدل ما يدعوا عليكم، اجعل من يراك يدعو لمن رباك.

وطلبت رنا سماحة عدم الاتصال بها لمعرفة تفاصيل حياتها الخاصة قائلة:بطلب من اي حد هيكلمني عشان يعرف اي تفاصيل تخص حياتي الخاصه يوفر على نفسه وميكلمنيش ميهمنيش السبق الصحفي ولا الشو الاعلامي ولا الاكثر بحثاً غير في شغلي فقط في الخير والفرحه وبس، عاهدت نفسي واهلي والناس الي بحبهم اني اكون خير قدوه ، عاهدت ابني الي عيني لسه مشافتوش اني اربيه على الاصول والاحترام والرقي، عاهدته اني اربيه يبقى ((راجل))، ف متستنوش مني ما يفعله الاخرون ، مش عايزه ابقى ترند.