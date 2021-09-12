أحمد العوضي يكشف طبيعة جراحة ياسمين عبد العزيز وحقيقة انفصالهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان المصري، أحمد العوضي، زوج الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عن تفاصيل مرض زوجته، وطبيعة الجراحة التي أجرتها وتسببت في تعرضها لإهمال طبي كاد يودي بحياتها.

وقال العوضي، الذي يوجد في سويسرا رفقة زوجته التي تخضع للعلاج هناك، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “كلمة أخيرة”، على قناة ON: “كنت منتظر على مدار الشهرين الماضيين منذ تعرض ياسمين لوعكتها الصحية أن تتحسن حالتها فعلياً حتى أتحدث عن حالتها الصحية وقلت مش هتكلم غير لما تبقى حالتها مستقرة، مكانش ينفع أطمن الناس وأنا مش مطمن لأن الشهرين اللي فاتوا كانوا صعبين جدا عليها وعلينا وعلى جمهورها وكل محبيها”.

وأضاف العوضي، قائلاً: “ياسمين كويسة الحمد لله وتعافت تماماً، وخلال أيام ستعود لمصر وسط جمهورها وستعود لحياتها الطبيعية”.

وأوضح العوضي أنه في 11 يوليو الماضي دخلت ياسمين عبدالعزيز المستشفى لإجراء عملية نسائية، مبيناً أنه بعد إجراء العملية، ومرور 4 أيام، كانت تعاني من تدهور في حالتها.

ولم يؤكد العوضي أن هناك خطأ طبياً لأنه لا يوجد إثباتات قوية حتى الآن غير أن الثابت أن هناك إهمالاً جسيماً في متابعة الحالة والمشكلة أن ما حدث هو فشل الطبيب المعالج الذي أجرى العملية في متابعة الحالة بشكل جيد، واستيعاب الأزمة واللحاق بها قبل تفاقمها، متابعاً: “ياسمين كلمت الدكتور وقالت له أنا بموت، ضحك وقال: أنا في إجازة وروحي اتعشى واتمشى، ده اسمه كلام؟! هل ده طبيعي؟!”.

ونفى العوضي، خلال المداخلة، ما دار خلال الفترة الماضية بشأن إشاعة انفصالهما بسبب عدم سفره معها إلى سويسرا لإجراء عملية جراحية بعد تدهور حالتها الصحية، وكشف أن السبب في عدم سفره هو عدم تلقيه الجرعة الثانية من لقاح كورونا، لأن من شروط السفر إلى سويسرا هو تلقي جرعتي لقاح كورونا، فانتظر حتى تلقي الجرعة الثانية، والحصول على التأشيرة وبعدها سافر لها على الفور، منوهاً بأنه لا يلتفت لمثل هذه الشائعات التى اعتادها منذ إعلان زواجه من ياسمين.

وكانت قد نشرت ياسمين عبدالعزيز فيديو به لقطات وصور من رحلة مرضها، عبر حسابها في موقع “إنستغرام”، لتطمئن جمهورها من خلاله على حالتها الصحية، وكتبت عليه: “جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جدًا، الحمد لله أنا بقيت كويسة وتعافيت الحمد لله، عاوزاكم تطمنوا، رغم كل الصعاب اللي مريت بيها في أزمتي الأخيرة إلا إن سؤالكم ودعمكم هو اللي كان بيهون عليا كل اللحظات المرة اللي عدت عليا، وكفاية إني أقولكم إني حقيقي شفت الموت وكان قريب جدًا..”.

واستقبل نجوم الفن خبر تعافي ياسمين عبدالعزيز بفرحة عارمة، وحرص عدد كبير منهم على تهنئتها، إذ علقت النجمة منى زكي، فكتبت: “ياروح قلبي ربنا يرجعك بالسلامة وتبقي زي الفل، وحشتيني قوي قوي”، وكتبت الفنانة كندة علوش: “ألف حمد لله على سلامتك حبيبتي”. وقامت الفنانة هبة مجدي بنشر صورة لها برفقة ياسمين عبدالعزيز من مرحلة طفولتها، وذلك عبر حسابها في موقع “إنستغرام”، معلقة: “حمد الله على السلامة يا حبيبة الكل، إنتي فعلاً الفنان المؤثر اللي أثر فينا كلنا ربنا يحفظك ويسعد قلبك يارب”. وأعربت الفنانة نادية الجندي عن سعادتها بتعافي ياسمين عبدالعزيز، ونشرت صورة لها عبر حسابها في موقع “إنستغرام”، فقالت: “ألف ألف حمد الله على سلامتك يا حبيبتى، إن شاء الله ترجعي لبلدك وفنك وجمهورك في أقرب وقت، والحمد لله إنك بقيتى بخير، تمنياتي لكي بالشفاء العاجل ودوام الصحة والنجاح”، فيما نشرت الفنانة بدرية طلبة صورة لياسمين عبدالعزيز، وعلّقت: “حمدالله على سلامتك يا ست البنات يا نجمة القلوب”.

يُذكر أنّ أنباء ترددت في العديد من وسائل الإعلام بأنّ ياسمين عبدالعزيز كانت تُعاني جرَّاء تلوث وتسمم في الدم، وذلك بعد خضوعها لعملية جراحية من أجل استئصال ورم ليفي من الرحم في أحد المستشفيات الكبرى، ورغم اعتيادية العملية، لكن حدث خطأ ما أثناء نقل الدم، أدى إلى تلوث بكتيري دخلت بسببه في غيبوبة، استمرت لما يقرب من 16 ساعة.

وشهدت الحالة الصحية لياسمين تطورات عدة بعدها، إذ استقر وضعها، ثم غادرت مصر إلى سويسرا للعلاج، فيما أشارت الإعلامية المصرية لميس الحديدي، قبل أيام قليلة، إلى أنّ ياسمين أجرت عملية جراحية ووضعها مستقر، لكنها تتحسن ببطء.