ما المتعة في قتل أرواح بريئة؟.. مصطفى شعبان يثير غضب الجمهور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار الفنان مصطفى شعبان جدلاً كبيراً خلال الساعات الماضية الماضية، بعد أن نشر صورة له وهو يصطاد عصافير، ما عرّضه إلى هجوم شديد من الجمهور الذي انتقد هذا الفعل بحجة أنّها أرواح بريئة لا تؤذي أحداً، ولا يوجد ما يدعو إلى قتلها.

ونشر صوراً، عبر “إنستغرام”، وهو مرتدٍ ملابس الصيد وفي يده بندقية يحمل مجموعة من العصافير التي اصطادها، وعلّق عليها قائلاً: “الصيد الأيمري”.

وتفاعل الجمهور والمتابعون على هذه الصور وهاجموه بشدة ووجهوا رسالة إلى شعبان وأصدقائه، قائلين: “حرام عليكم قتل أرواح بريئة… ما الفائدة من ذلك؟ وما هي المتعة في التصوير معها وأنتم سعداء بذلك؟”.

وطالبوه بأن يحترم مخلوقات الله لأنها روح مثلنا، وأكّدوا أنّه لا يرضى أن يؤذي أي شخص الخيول الخاصة به.

ويشار إلى أنّ الفنان مصطفى شعبان شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل ملوك الجدعنة، مع عمرو سعد، ياسمين رئيس، دلال عبد العزيز، عمرو عبد الجليل، وليد فواز، رانيا يوسف، أحمد صفوت، وليلى حسين، سيناريو وحوار عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.