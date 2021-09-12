شكرا لقرائتكم خبر عن صلاة الجنازة على إيمان خيرى شلبي بعد صلاة الظهر بمسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور حاتم حافظ الأستاذ بأكاديمية الفنون، عن وفاة زوجته الفنانة إيمان خيري شلبي، بعد معاناة مع مرض السرطا، حيث عانت من المرض لفترة، وكان يتابع الجمهور والأصدقاء حالتها عبر رسائل عبر صفحته الشخصية على افيس بوك.

وكتب على الفيس بوك، صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في جامع فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس، والدفن بمدافن القوات المسلحة بمدينة نصر.



حاتم حافظ

وإيمان خيري شلبي هي الابنة الصغري للروائي الراحل خيري شلبي، وتخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية، وأعلنت قبل أكثر من عام إصابتها بمرض السرطان وبدء رحلة العلاج، ووضعت مؤخرا على جهاز التنفس الصناعي في العناية المركزة بأحد المستشفيات، حيث قضت نحو 30 يوما قبل رحيلها.

وشاركت إيمان خيري شلبي في العديد من الأعمال الدرامية، بينها "الكومي" عام 2001، "القضاء في الإسلام" عام 1997، و«الوتد» عام 1996.