شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر وأحمد فؤاد سليم × صورة من كواليس مسلسل "ورا كل باب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة سوسن بدر، عن صورة جديدة من كواليس حكاية "رق الحبيب"، إحدى حكايات مسلسل "ورا كل باب"، والتى نشرتها عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام".

وظهرت الفنانة سوسن بدر، فى الصورة التى نشرتها رفقة الفنان أحمد فؤاد سليم، وهما يبتسمان، وعلقت عليها: "مع ورا كل باب.. رق الحبيب.. مع صديقى أحمد فؤاد سليم".



تدوينه سوسن بدر

تناقش حدوتة "رق الحبيب" للفنانة سوسن بدر من مسلسل "ورا كل باب" الموسم الثانى، جحود الأبناء تجاه الآباء والمعاناة التى يعيشها كبار السن ووضع الوالدين فى دار مسنين، كما تتطرق لمشاكل الميراث والطمع السائد في بعض الأسر المصرية بالمجتمع، وتتوالى الأحداث فى إطار درامى مشوق، وتواصل أسرة الحدوتة التصوير في ديكور دار المسنين حيث تجمع المشاهد بين سوسن بدر وإيمي طلعت زكريا ومروة عبد المنعم.



سوسن بدر وأحمد فؤاد سليم

حكاية "رق الحبيب"، يشارك فى بطولته كل من أحمد فؤاد سليم، الفنان إيهاب فهمى ومروة عبد المنعم وشريف خير الله، والعمل من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجى، وتصل حلقاته إلى 45 حلقة، كل حدوتة تنقسم إلى 9 حلقات بنجوم ومؤلف ومخرج مختلفين.

من ناحية أخرى تواصل سوسن بدر تصوير مشاهدها بشكل مكثف فى مسلسل "السيدة زينب"، مع المخرج محمد النقلى، فى منطقة نزلة السمان بمدينة الإنتاج الإعلامى، والعمل يشارك فى بطولته كل من محمود عبدالمغنى، وليلى عز العرب، وحسام داغر، وتأليف أحمد صبحى، وتدور أحداث المسلسل حول منطقة السيدة زينب، وحى زقاق المدق، ويتناول أبطال العمل قصصًا فى تلك المنطقة فى إطار اجتماعى.

وفى سياق مختلف تواصل الفنانة سوسن بدر تصوير دورها فى فيلم "فى القلب"، من بطولة خالد سليم وهالة فاخر، والذى انطلق تصوير مشاهده الأولى الأسبوع الماضى، ويتولى إخراجه مرقس عادل، سيناريو وحوار سمير ياسر معالجة درامية محمد حسين المظ، وعادل مرسى.