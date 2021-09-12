شكرا لقرائتكم خبر عن محمد كيلانى يهاجم منتقدى ارتدائه سلسلة باسم ابنه: "لو قلعتها هتخلينى راجل؟" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد الفنان محمد كيلاني على الانتقادات التي وجهها له عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى بسبب ارتدائه سلسلة، خلال ظهوره مع الإعلامية منى الشاذلى، فى برنامج "معكم"، على شاشة cbc.

ونشر كيلاني، عبر حسابه بموقع "انستجرام" صورة السلسلة مدون عليها اسم ابنه "حمزة"، قائلا: "لابس سلسلة عليها اسم ابني و بعتز بيها جدا و لو فكره اني قلعتها هتخليني راجل زيك فا ميشرفنيش اني اقلعها".



محمد كيلاني

وهاجم كيلانى، منتقديه، "قادر ادخل ارد علي كل واحد بيجيب في سيرتي وسيره أهلي بس أبويا اللي رباني و مش عجبك تربيته ده علمني إني مردش من ورا كيبورد، ولو هرد فا هرد في الوش، وأديك سمعت اتخنقت مع 60 راجل، بس أنت هتبقي محتاج معاك 6000".

فيما تضامن معه الفنان الشاب عمر الشناوي والمتزوج من طليقته ووالدة ابنه، حيث قال له فى التعليقات: "يا كيلاني سيبك من أي حد فاشل بيرمي فشله وغله علي الناس الناجحة، أنت محترم ابن ناس محترمين وربنا يديك كمان وكمان.. واللى ميفهمش الكلام اللى انت قولته يبقي جاهل ومحتاج اعاده تربية".



عمر الشناوي

ومن جانبها، علقت الفنانة غادة عبد الرازق، على تدوينه محمد كيلانى، قائلة: "ربنا يخلهولك يارب.. أنت ابن أصول".

وكان الفنان محمد كيلاني، قال خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي إنه صديق لعائلة هنا الزاهد وأحمد فهمي، وإن أحمد فهمي قبل أن يتقابل مع هنا الزاهد، تحدث معه هاتفيا وقال له إنه سيقابلها اليوم، فرد عليه: "يا أحمد لو نزلت قابلت هنا مش هترجع انهاردة، كلمني بعدها وقالي يا كيلاني إحنا قرينا الفاتحة"، وأضاف :"هي مكنتش تعرف أن أحمد فهمي بيحبها، وأنا صاحب أحمد من فترة طويلة".