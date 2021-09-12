شكرا لقرائتكم خبر عن "حكايتى مع الزمان" قبل حلقات ميرفت أمين.. اسم لأغنية وفيلم لـ وردة الجزائرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطل علينا النجمة ميرفت أمين، من جديد من خلال قيامها ببطولة حكاية جديدة من الموسم الثانى لمسلسل "إلا أنا"، تحمل اسم "حكايتى مع الزمان" إخراج أحمد حسن، وتبدأ في تصوير أول مشاهد الحكاية خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تعاقدت عليها الشهر الماضى.

وولفت اسم الحكاية انتباه الجمهور بشكل كبير منذ الإعلان عنه، حيث ارتبط اسم "حكايتى مع الزمان" في أذهان الجمهور باسم الفيلم الذى قامت ببطولته المطربة الجزائرية الكبيرة وردة والنجم الراحل رشدى أباظة، إنتاج عام 1974، ويدور حول المطربة سهير (وردة) التى تتزوج من صلاح (رشدى أباظة) صاحب شركة المقاولات المعروف ويجبرها على ترك الفرقة، ترزق منه بولد، ثم تكتشف أن أعماله تتم بطرق غير مشروعة فتتركه، وهو بدوره يحرمها من رؤية ابنها، تنشأ علاقة حب بينها وبين حسني (سميرصبرى) مخرج الفرقة الجديد، لكن صلاح يأتي لها مرة أخرى ويعدها بالاستقامة، وتتردد سهير في الاختيار، لكنها تعود إلى زوجها فى النهاية.



فيلم حكايتي مع الزمان

ويبدو من الاسباب التى دفعت الجمهور بالاحتفاظ باسم الفيلم ونجاحه هو ارتباطه بالأغنية التى تحمل نفس الاسم من كلمات الشاعر الغنائى محمد حمزة، وألحان الموسيقار الكبير بليغ حمدى، ومن كلمات الأغنية: قاسيت ولا اشتكيت.. ولا جيت في يوم بكيت.. منه لكم هنا أنا..لا عتاب حيشفي جراح ولا هيجيب اللي راح.. دي حكايتي مع الزمان.. الزمان الزمان حكايتي مع الزمان".



أغنية حكايتي مع الزمان

ومسلسل "إلا أنا" فكرة يسرى الفخرانى، وعرض على قناة DMC العام الماضى في 8 حكايات، كل حكاية قدمت بطولتها نجمة ومخرج مختلف فى 10 حلقات، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة.

ووقع اختيار صناع الموسم الثانى من مسلسل "إلا أنا" على الفنانين أحمد فؤاد فؤاد سليم، وأحمد جمال سعيد للمشاركة في بطولة حكاية "حكايتى مع الزمان" أمام النجمة ميرفت أمين.