إيرادات السبت.. "ماكو" يحافظ على الصدارة و"موسى" في المركز الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يتنافس في دور العرض السينمائي 8 أفلام، هي: "30 مارس"، "ماكو"، "200 جنيه"، "موسى"، "العارف- عودة يونس"، "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، و"مش أنا"، "الإنس والنمس"، وحققت الأفلام الثمانية مجتمعة أمس السبت 11 سبتمبر إيرادا بلغ مليونا و672 ألفا و943 جنيها، موزعة على النحو التالي..

ماكو

فاز بالمركز الأول فيلم "ماكو" بعد تحقيقه إيرادا بلغ 564 ألفا و951 جنيها.

"ماكو" إخراج محمد هشام الرشيدي، وتأليف أحمد حليم ومحمد حفناوي، بطولة مراد يلدريم، بسمة، نيقولا معوض، ناهد السباعي، منذر رياحنة، فريال يوسف، عمرو وهبة، محمد مهران، وسارة الشامي .

الإنس والنمس

أما المركز الثاني فكان من نصيب فيلم "الإنس والنمس"، محققًا 370 ألفا و105 جنيهات.

الفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، سيناريو وحوار كريم حسن بشير، بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، عارفة عبدالرسول، دنيا ماهر ومحمود حافظ.

موسى

وجاء في المركز الثالث فيلم "موسى"، بعد تحقيقه 176 ألفا و122 جنيها.

"موسى" تأليف وإخراج بيتر ميمي، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، صلاح عبدالله، صبري فواز.

200 جنيه

وذهب المركز الرابع لفيلم "200 جنيه"، بعد تحقيقه 181 ألفًا و495 جنيهًا.

"200 جنيه" تأليف أحمد عبدالله، إخراج محمد أمين، بطولة إسعاد يونس، أحمد السقا، غادة عادل، ليلى علوي، هاني رمزي، أحمد آدم، أحمد السعدني، أحمد رزق، مي سليم، دينا فؤاد.

العارف

في المركز الخامس يأتي فيلم "العارف- عودة يونس"، والذي حقق إيرادا قُدر بـ157 الفًا و424 جنيها.

"العارف" تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد علاء الديب، بطولة أحمد عز، محمود حميدة، أحمد فهمي، كارمن بصيبص، مصطفى خاطر، ركين سعد.

30 مارس

وكان المركز السادس من نصيب فيلم "30 مارس"، الذي بلغ إيراده أمس 110 آلاف و610 جنيهات.

الفيلم بطولة أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، أسماء أبو اليزيد، أحمد خالد صالح، خالد الصاوي، صبري فواز، محمد جمعة، ندا موسى، تأليف حميد مدني وإخراج أحمد خالد موسى.

البعض لا يذهب للمأذون مرتين

وحصل على المركز السابع فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، محققًا 63 ألفا و285 جنيها.

"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، بطولة كريم عبدالعزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد.

مش أنا

احتل المركز الثامن فيلم "مش أنا"، وبلغت إيراداته أمس 28 ألفا و951 جنيها.

"مش أنا" تأليف تامر حسني، إخراج سارة توفيق، بطولة تامر حسني، حلا شيحة، سوسن بدر، ماجد الكدواني.