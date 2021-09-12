ركين سعد تنشر صورا من كواليس مسلسل "مدرسة الروابي للبنات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشفت الفنانة الأردنية ركين سعد، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، عن صور من كواليس تصوير مسلسل "مدرسة الروابي للبنات"، والذي طُرح على شبكة "نتفليكس" يوم 12 أغسطس الماضي.

مسلسل "مدرسة الروابي للبنات" من نوع الدراما الشبابية التشويقية، من كتابة وتأليف تيما الشوملي وشيرين كمال بالتعاون مع إسلام الشوملي، وإخراج تيما الشوملي.

يقدم "مدرسة الروابي للبنات" قصة فتاة في المرحلة الثانوية تتعرض للتنمر فتجمع مجموعة من البنات المهمّشات، ويخططون معًا للانتقام المثالي للرد على المتنمرين. عالم الروابي الخيالي مليء بالدراما والأسرار ويسلط الضوء على المشاكل التي تواجه البنات في هذه المرحلة العمرية.

ويعرض مسلسل "مدرسة الروابي للبنات" مترجمًا إلى أكثر من ٣٢ لغة في ١٩٠ دولة حول العالم، متوفرًا بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع.

المسلسل بطولة: ركين سعد، أندريا طايع، نور طاهر، جوانا عريضة، سلسبيلا، يارا مصطفى بالاشتراك مع الفنانة القديرة نادرة عمران والفنانة القديرة ريم سعادة، إخراج: تيما الشوملي، من إنتاج تيما الشوملي بالتعاون مع شركة فيلمزيون للإنتاج الفني.

أسماء الحلقات: "المدرسة كانت مكاني المفضل، وبلّش اللعب، واحدة بواحدة، لوح قزاز مكسور، صارت غريبة، وهدوء قبل العاصفة".