شاهد والدة رونالدو تبكي فرحاً بهدف أهداه إليها في الملعب

كتبت أسماء لمنور في الأحد 12 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 57 دقيقة

كان للدقيقة 47 من الشوط الأول في مباراة جرت على ملعب Old Trafford أمس السبت بين فريق “نيوكاسل” وخصمه Manchester united ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، طعم خاص لوالدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فقد كانت بين المتفرجين على المباراة في الملعب.

في تلك الدقيقة، وهي الثانية من الوقت الضائع، سجل رونالدو هدف فريقه الأول بشباك الخصم، فاهتزت مشاعر الأم Dolores Aveiro البالغة 67 سنة، وقفزت عن مقعدها وهي تبكي فرحا، وبثوان ولدت صورة شهيرة، وانتشرت سريعا بمعظم العالم، وسط استغراب كبير، سببه عدم وجود فيديو يحتوي على اللقطة التي تظهر فيها الأم بالذات، إلا أن الفيديو أدناه قد يفي بالغرض تقريبا.

رونالدو الذي انضم مؤخرا إلى “ماشستر يونايتد” قادما من Juventus الإيطالي، ليعود إلى فريقه الأسبق بعد غياب طال 12 سنة، ولتكون مشاركته في مباراة الأمس الأولى مع الفريق الذي حرصت والدته “ماريا دولوريس” على دعمه، فنشرت في Instagram صورة لها برفقة حفيدها، كريستيانو رونالدو جونيور، وفيها ظهر الحفيد مرتديا قميص “مانشستر يونايتد” المعروف بلقب “الشياطين الحمر” وعلقت عليها: “حظا سعيدا مانشستر. قبلاتي للجميع، وسبت سعيد” وكان السبت سعيدا بالفعل، ففيه سجل رونالدو هدفين من أصل 4 اهتزت بها شباك “نيوكاسل” الذي تمكن من تسجيل هدف يتيم.

وكان “مانشستر يونايتد” دخل مباراة الأمس محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل، وبفارق نقطتين عن “توتنهام هوتسبير” المتصدر، وفارق بالأهداف عن “وست هام يونايتد” الوصيف، وبفوزه أمس رفع رصيده إلى 10 نقاط. أما “نيوكاسل” الذي كان قبل المباراة في المركز 17 بجدول الترتيب، فأصبح في المركز 19 وبرصيد نقطة يتيمة، ولم يحقق أي انتصار حتى الآن.