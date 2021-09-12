أحمد الفيشاوي يتغزل في زوجته : ” أنا حبيتك من أول نظرة “

كتب امير فتحي في الأحد 12 سبتمبر 2021 09:57 صباحاً - نشر الفنان ” أحمد الفيشاوي ” صورا عبر حسابه على إنستجرام تغزل من خلالها في زوجته ” نادية الكامل ” معربا عن حبه لها .
وتضمنت الصور صورة لنادية الكامل بمفردها وأخرى تجمعها بزوجها الذي كتب في تعليقها عليها : ” نادية أنا حبيتك من أول نظرة اه بس كل يوم بحبك فيه أكتر .. إنتي طيبة وجدعة ومخلصة جدا ” .
وتابع أحمد الفيشاوي : ” ربنا يخليكي ليا ويارب ميحصلش بينا خناقة النهاردة مثلا .. بحبك يا نونا .. وكمان إنتي أحلى واحدة شافتها عنيا ” .
ولاقت الصورة تفاعلا وإعجابا من جانب عدد كبير من المتابعين الذين أشادوا بتقدير أحمد الفيشاوي لزوجته وتعبيره عن حبه لها وبحالة الحب والاحترام التي تجمعهما .
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