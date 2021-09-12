عاصي الحلاني يحتفل مع كاظم الساهر بعيده.. “أحلى وأجمل الذكريات”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجّه النجم اللبناني عاصي الحلاني معايدة لصديقه وزميله السابق في برنامج اكتشاف المواهب “ذا فويس”، الفنان العراقي كاظم الساهر بمناسبة عيد ميلاده اليوم الأحد 12 سبتمبر.

واستعاد عاصي الحلاني، ذكرياته مع نجمي “ذا فويس”، كاظم الساهر وصابر الرباعي، حيث نشر عبر صفحته الرسمية بموقع “إنستغرام” صورة تجمعه بكاظم والرباعي، أثناء احتفالهما بعيد ميلاد الأخير منذ سبع سنوات في كواليس البرنامج.

وعلّق عاصي الحلاني على الصورة قائلًا: “متل هاليوم من سبعة سنين حتفلنا بعيد القيصر الحبيب كاظم الساهر ومن احلى واجمل الذكرايات واليوم رح ارجع اتذكر وقول عقبال المية سنة من الفرح والحب والسعادة والنجاح ابو وسام الصديق والأخ الغالي”.

وكان عاصي قد إستذكر مؤخرًا​ موقفاً طريفاً حصل خلال مشاركته في لجنة تحكيم برنامج “ذا فويس”، ونشر فيديو يظهر شجاراً بين الحكام الأربعة عاصي، ​شيرين عبد الوهاب​، ​صابر الرباعي​ و​كاظم الساهر​ على المشتركة ​هالة القصير​، بالموسم الثاني من البرنامج.

وأرفق عاصي تعليقاً مع المنشور قال فيه: “من اجمل الذكريات في ذا فويس الموسم الثاني مع الأساتذة شيرين عبد الوهاب، صابر الرباعي وكاظم الساهر”.

ولاقى الفيديو إستحسان وإعجاب المتابعين، معربين عن ذلك بالتعليقات. وكان لافتاً تعليق القصير، إذا قالت: “الملك اللي بعشق شخصيتو وصوتو وطيبة قلبو واخلاقو العالية ..فخورة جداً اني بيوم من الايام مريت بهالمرحلة”.