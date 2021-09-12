حقيقة وفاة الفنان المصري ” محمد سعد “

كتب امير فتحي في الأحد 12 سبتمبر 2021 08:43 صباحاً - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية أخبارا تفيد بوفاة الفنان ” محمد سعد ” متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا .

وتصدر إسم محمد سعد محركات البحث والتريند بعد تداول هذه الأخبار للتأكد من حقيقة وفاته وهو الأمر الذي دفع المكتب الإعلامي الخاص به إلى الخروج لنفي ما تردد حول وفاته .

فقال المكتب الإعلامي للفنان المصري محمد سعد في تصريحات لصحيفة ” الوطن ” المصرية أن ما تم تداوله ما هو إلا مجرد شائعات وأن سعد بصحة جيدة ولا صحة لأية أخبار تنشر على صفحات مجهولة المصدر .