حقيقة وفاة الفنان المصري ” محمد سعد “

كتب امير فتحي في الأحد 12 سبتمبر 2021 08:43 صباحاً - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية أخبارا تفيد بوفاة الفنان ” محمد سعد ” متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا .
وتصدر إسم محمد سعد محركات البحث والتريند بعد تداول هذه الأخبار للتأكد من حقيقة وفاته وهو الأمر الذي دفع المكتب الإعلامي الخاص به إلى الخروج لنفي ما تردد حول وفاته .
فقال المكتب الإعلامي للفنان المصري محمد سعد في تصريحات لصحيفة ” الوطن ” المصرية أن ما تم تداوله ما هو إلا مجرد شائعات وأن سعد بصحة جيدة ولا صحة لأية أخبار تنشر على صفحات مجهولة المصدر .
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