ما هو موعد مباراة الأهلي والتعاون في الدوري السعودي؟

محمد الفلاح - الأحد 12 سبتمبر 2021

يحل الأهلي ضيفا ثقيلا على نادي التعاون، بملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، لحساب الجولة الرابعة من الدوري السعودي 2021-2022.



3 تعادلات هي حصيلة النادي الأهلي السعودي في الجولات الـ3 الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وكانت مع الفيصلي والحزم وضمك.

نتائج التعاون كانت أسوأ من "الراقي" في الجولات الـ3 الأولى، حيث تعادل مع الحزم في الجولة الأولى، ثم خسر من الهلال والنصر على التوالي.

موعد مباراة الأهلي والتعاون هو الأحد 12 سبتمبر/أيلول 2021.

أما توقيت المباراة فهو الساعة 6:50 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 7:50 بتوقيت أبوظبي.

تُنقل مباريات الدوري السعودي 2021-2022 على قنوات "SSC" الرياضية، والتي تم تدشينها مع بداية الموسم لنقل المسابقات السعودية.

وستُذاع مباراة الأهلي والتعاون عبر شاشتها، ويمكن أيضا متابعتها عبر الإنترنت عن طريق "شاهد".