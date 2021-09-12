رنا سماحة توجه رسالة لجنينها: "بحلم بيك كل يوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت المطربة رنا سماحة، رسالة لجنينها قبل أن تضعه.

ونشرت رنا مقطع فيديو عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "مالك قلبي.. عايزة أقولك إني بحبك أوي يا حبيبي، عايزة أقولك كمان إن وجودك جوايا مهون عليّا كل الدنيا الصعبة".

وأضافت: "عايزاك تبقى كويس وبخير وقد كل حاجة، عايزاك تقوي مامي وتجمد يا بطل، مستنية أشوفك أوي يا مالك حاسة إنك واحشني، بحلم بيك كل يوم من غير ما أشوفك، مشتاقة لليوم اللي هاخدك فيه في حضني يا حتة مني، بحبك يا أحلى وأصدق وأنقى ما في الحياة".

وكانت الفنانة رنا سماحة، قامت مؤخرا بحذف صورها مع زوجها الملحن سامر أبو طالب، من حسابها على موقع إنستجرام، كما قامت بإلغاء متابعته، وعلى حسابه بالموقع؛ قام "سامر" أيضا بحذف الصور التي جمعته بزوجته، وذلك بعد أيام من إعلان حملها بعد عام من الزفاف.

واحتفلت رنا سماحة بزفافها على الملحن والمطرب سامر أبوطالب في ديسمبر الماضي بأحد الفنادق بحضور مجموعة من أصدقاء العروسين المقربين.