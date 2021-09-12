زوجة فتحي عبد الوهاب: "مش قماص" وقصة حبنا بدأت في المسرح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشفت الفنانة المسرحية عبير لطفي، رئيس مهرجان إيزيس، أن زوجها الفنان فتحي عبدالوهاب يدعم المرأة، موضحةً أن المسرح كان سبب قصة الحب بينهما، حيث كانا حينها في ورشة الفنان محمد صبحي.

تابعت أنه في الفن هما كائنات مستقلة، ولكنهما عملا سويًا في عمل من إخراجها كما قدّمت دور والدته في مسلسل "الناس في كفر عسكر" بطولة النجمة الراحلة دلال عبدالعزيز، مشيرةً إلى أن بيتهما عبارة عن شراكة، وما أعجبها في فتحي عبدالوهاب أنه "بني آدم وإنسان ومثقف وهناك كيمياء بينهما ومتفهم ومش قماص".

كما تحدثت عن المهرجان؛ وقالت إن فكرته جاءت لأنها تحب المسرح بشدة ولهذا فكرت في أن تحتفل به عبر المهرجان، ليكون مخصصًا للمرأة وقضاياها.

تابعت "لطفي" خلال حلقة السبت من برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة "CBC"، أن اسم المهرجان "إيزيس" يأتي لأننا مصريين، فـ"إيزيس" تمثل الأم المحبة والقوية والمرأة التي تحارب الظلام، مشيرةً إلى أن هذا العام لن يكون هناك مسابقة بسبب جائحة كورونا بل سيكون احتفالية فقط تحت رعاية وزارة الثقافة التي تقدم دعمًا لوجيستيًا، وكذلك المراكز الثقافية الأجنبية التي قدمت دعمًا عبر إحضار الفرق من بلادهم.

لفتت إلى أن هناك شركة خاصة هي من قدمت الإقامة لضيوف المهرجان ولا يوجد أي دعم مادي آخر، موضحةً أنه سيكون هناك عروض من اليابان وروسيا وهولندا وسوريا والأردن والصين على مسارح عديدة، كما أن الحضور مجانًا.

أشارت "لطفي" إلى أن هناك فرق مستقلة وأخرى تابعة للدولة ستشارك في المهرجان بأعمال، منها مسرحية "كارمن"، وكذلك مسرحية "هنا القاهرة" وهي إنتاج مستقل مع الجامعة الأمريكية، متابعةً أن المسرحية تناقش قضايا المجتمع وليس المرأة بحد ذاتها ولكن صانعة المسرحية سيدة ولهذا يركز المهرجان على المرأة سواء بالمشاركة أو صناعة العمل.

برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" يذاع على قناة CBC من السبت إلى الأربعاء في تمام الثالثة عصرًا.