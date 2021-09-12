كريم أبو زيد: دوري مفاجأة في مسلسل "أجازة مفتوحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الفنان كريم أبو زيد عن أن دوره سيكون بمثابة "مفاجأة من نار" خلال أحداث مسلسل "أجازة مفتوحة" للنجم شريف منير.

وكشف "كريم" أنه وافق على هذا الدور لعدة أسباب، منها المشاركة مع المنتجة مها سليم الذي يعتبرها بمثابة صاحبة بصمة كبيرة بالإنتاج الفني في مصر والوطن العربي، بالإضافة إلى التعامل مع نجوم هذا العمل وفي مقدمتهم النجم شريف منير والنجمة لقاء الخميسي والمخرج محمد عبدالرحمن حماقي.

مسلسل "أجازة مفتوحة" من نوعية الأعمال التي تنتمي إلى 40 حلقة، بطولة النجوم: شريف منير، لقاء الخميسي، سميحة أيوب، ملك قورة، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، هشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعي، ألفت عمر، محمد العمروسي، وأحمد زكريا وغيرهم، وهو إنتاج مشترك بين شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، وشركة سليميديا إيجيبت للمنتجة مها سليم، سيناريو وحوار أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

ويعرض مسلسل "أجازة مفتوحة" على قناة ON بداية من السبت 11 سبتمبر الساعة 8 مساء، ويعاد الساعة 2 صباحًا والساعة 1 مساء، كما يعرض على منصة WATCH IT أيضًا.