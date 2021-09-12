شكرا لقرائتكم خبر عن العرض المسرحى "على بابا والأربعين حرامى" على مسرح ساحة الهناجر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فرقة 18 بقيادة الفنان عبد المنعم محمد، والتابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية الذى يرأسها المخرج عادل عبده، العرض المسرحى "على بابا والأربعين حرامى" على مسرح ساحة الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية إبتداءً من اليوم الأحد، وذلك ضمن برنامج صيف الإنتاج الثقافى.

عرض "على بابا والأربعين حرامي" من أشعار محمد الزناتى الألحان للفنان محمد رءوف توزيع كرم صفوت ، ديكور هند مصطفى، تصميم عرائس محمد فوزي بكار، الإعداد للفنان عبد المنعم محمد، الإخراج حسن الشري والأداء الحركي محمد فايز، هشام إبراهيم، ياسر جمعة، محمد نوفل، باسم نور، محمد جاد.

ويشارك فى البطولة أيضًا كل من حمادة محمود، محمد فوزى، أحمد صالح، رشا جميل، والأداء الصوتي للمطربة هبة محمد، وفاء السيد، حمزة خاطر، أحمد شومان، محمد جاد، نور الشرقاوي، عماد عبد العظيم، حسن الشريف، والأداء الصوتي لشخصية على بابا إهداء من الفنان القدير محمد الصاوى.