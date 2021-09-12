كاظم الساهر يحتفل بعيد ميلاده الـ 64

كتب امير فتحي في الأحد 12 سبتمبر 2021 05:43 صباحاً - يحتفل الفنان العراقي كاظم الساهر اليوم الاحد 12 سبتمبر بعد ميلاده الرابع والستين حيث نشر حسابه الرسمي على انستغرام صورة له مع تهنئة جاء فيها: “عيد ميلاد سعيد كاظم الساهر

”.

وسرعان ما انهالت رسائل التهنئة على الفنان العراقي الشهير حيث كتب الالاف من جمهوره ومحبيه متمنين له عيد ميلاد سعيد وعمرا مديدا.

يذكر أنه وبالتزامن مع اقتراب افتتاح الحدث العالمي إكسبو في دبي الذي يصادف 1 أكتوبر القادم. أعلنت إكسبو عن أولى مفاجآتها الفنية التي ستكون البداية الفنية. إذ سيكون الزوار والجمهور على موعد مع أمسية فنية يحيها القيصر كاظم الساهر.

ونشر موقع إكسبو 2020 الإلكتروني أن أولى حفلات إكسبو ستكون تحت اسم «أمسيات خالدة» التي سيحييها كاظم الساهر. كما ستتواجد كوكبة من نجوم الفن العربي والعالمي ضمن سلسلة أمسيات وحفلات فنية ساهرة، احتفالاً بالمناسبة العالمية التي تشهدها دبي، لتلبي جميع الأذواق وكونهاً مساحة للتبادل الثقافي والفني بين دول العالم.

بدوره عبر كاظم الساهر عن سعادته بلقاء جمهوره في اكسبو دبي حيث كتب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “أشعر بسعادة غامرة لأنني بعد غياب سنتين سألتقي بجمهوري الرائع من قلب الحدث العالمي المرتقب #إكسبو2020 دبي.”.