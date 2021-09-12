زواج اصالة للمرة الرابعة!.. فمن هو فائق حسن زوجها الجديد؟

كتب امير فتحي في الأحد 12 سبتمبر 2021 05:43 صباحاً - نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، أمس السبت، عبر حسابها في ”أنستغرام“، صورتين للفنانة السورية أصالة نصري، مرفقةً إياها بتهنئة لها ”بزواجها“ من شاعر عراقي شهير.

وظهرت في الصورتين الفنانة أصالة في مكانين مختلفين إلى جانب رجل، أكدت الإعلامية العيدان ”أنه الشاعر العراقي فائق حسن“، مدير أعمال الفنان ماجد المهندس.

وقالت مي العيدان في منشورها: ”زواج الفنانة أصالة نصري من الشاعر العراقي فايق حسن مدير أعمال ماجد المهندس.. ألف مبروك الزواج للمرة الثالثة“.

كما انتشر مقطع فيديو ظهرت فيه الفنانة أصالة نصري، ترد فيه على تهنئتها بالزواج من الشاعر العراقي فائق حسن.

معلومات عن الشاعر فائق حسن

وفائق حسن هو شاعر ومخرج عراقي يقيم في المملكة العربية السعودية ويعمل مديرا لأعمال الفنان ماجد المهندس.

لدى فائق حسن ما يقرب من 4 آلاف متابع عبر حسابه على انستغرام حيث لا يتابع هو سوى أصالة والفنان ماجد المهندس بينما لديه اكثر من 20 الف متابع على تويتر حيث كان اخر ما نشره معايدة للمستشار تركي ال الشيخ.

This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Statushttps://twitter.com/FaikHassan/status/1422627711302897674?ref_src=twsrc%5Etfw

في مارس 2009، تزوج من الفنانة مارتا حامد، والتي احتفل بزفافه عليها على أنغام أغنية ماجد المهندس الشهيرة «مو على كيفك».

التقى مع ماجد المهندس، بعدما تركه صديقه الشاعر عزيز الرسام، ليدعمه ويبقى هو شاعره ومدير أعماله.

زيجات اصالة السابقة

يُذكر أن الفنانة أصالة نصري مرت بثلاث تجارب زواج سابقة، الأولى من السوري أيمن الذهبي والد ابنتها شام، والثانية من المخرج المصري طارق العريان الذي انفصلت عنه قبل قرابة عامين.

كما راجت معلومات في الأشهر الماضية عن زواج الفنانة أصالة من البرلماني المصري أحمد عبدالمجيد.

وكانت الفنانة أصالة قد أعلنت مطلع عام 2020 طلاقها من زوجها المخرج طارق العريان بعد زواج دام 14 عاما، وأنجبا التوأم ”آدم وعلي“.