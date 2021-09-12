- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن جوائز مهرجان فينيسيا السينمائي.. "ليفنمان" يقتنص الأسد الذهبي والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - جوائز مهرجان فينيسيا السينمائي.. ليفنمان يقتنص الأسد الذهبي
الأحد 12 سبتمبر 2021
اختتمت، مساء السبت، فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي الـ78 بحفل توزيع الجوائز للأعمال الفائزة.
وفيما يلي أبرز الحاصلين على جوائز مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي:
الأسد الذهبي لأفضل فيلم: "ليفنمان" للمخرجة أودري ديوان (فرنسا)
الأسد الفضي - جائزة لجنة التحكيم الكبرى: "ذي هاند أوف جاد" ("ايه ستاتا لا مانو دي ديو") للمخرج باولو سورنتينو (إيطاليا)
الأسد الفضي - جائزة أفضل إخراج: "ذي باور أوف ذي دوج" لجين كامبيون (نيوزيلندا)
أفضل أداء لممثلة: بينيلوبي كروث عن دورها في "مادريس باراليلاس" لبيدرو ألمودوفار (إسبانيا)
أفضل أداء لممثل: جون أرسيلا عن دوره في "أون ذي جوب: ذي ميسينج إيت" لإريك ماتي (الفيليبين)
جائزة مارتشيلو ماستروياني لأفضل موهبة واعدة: فيليبو سكوتي عن دوره في "ذي هاند أوف جاد" لباولو سورنتينو (إيطاليا)
جائزة لجنة التحكيم الخاصة: "إيل بوكو" لميكيلانجلو فرامارتينو (إيطاليا)
جائزة أفضل سيناريو: ماجي جيلينهال عن "ذي لاست دوتر" (الولايات المتحدة)