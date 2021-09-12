شكرا لقرائتكم خبر عن ارتباط الإنترنت وعقد القران بالفيديو كونفرانس.. أحدث طرق زواج الدراما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرقت حلقات "حكاية غالية" التى قدمت ضمن أحداث مسلسل "زى القمر" من بطولة النجمة التونسية درة، إلى قضايا مهمة تخص الشباي خاصة فيما يخص أزمات الزواج، وسلطت الضوء على عدد من الظواهر المهمة، والتى أصبحت منتشرة فى الأوساط الاجتماعية العربية خاصة بين فئة الشباب، مثل الارتباط عن طريق الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى، وكذلك عقد القران بين العروسين بطريقة الفيديو كونفرانس، أي عن بعد من خلال مكالمات الفيديو، وليست بالطريقة التقليدية المعتادة.

وظهر ذلك خلال أحداث حكاية غالية، التي استعراضت جوانب حياة غالية التي تجسد شخصيتها الفنانة درة، وهي فتاة تأخرت في سن الزواج وتعمل عازفة كلارينيت، ويحاول فراس سعيد (إبراهيم) التقرب إلى غالية بعد أن أعجب بها من خلال صورها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وبالفعل تتوطد علاقتهما يومًا بعد يوم، من خلال المحادثات ومكالمات الفيديو دون أن تراه أو يراها أمامه، إلي أن يعرض عليها الزواج وتقبل عرضه.



حكاية غالية (1)

ولكن يفرض عليها طريقة غريبة للزواج ومع ذلك تقبل بها، حيث يرسل إبراهيم صديقه يحيى وكيلا عنه لكي ينجز له زيجته من غالية، والتي تتم بالفعل وإبراهيم على الطرف الآخر حاضرًا علي الإنترنت خلال عقد القران، وبعد إتمام الزيجة تتفاجأ غالية بالعديد من الأمور التي لم تحسبها، وتكتشف أنها تسرعت في الزواج لبتلك الطريقة من رجل لم تقابله وجها لوجه يوما، وتتوالي الأحداث، إلي أن تكتشف العديد من الخبايا والأسرار في حياة إبراهيم، ومنها أنه متزوج ولديه أطفال، وفي ذلك الوقت تكون تقربت من صديقه يحيي، وبدأت تشعر أن وجود الشهض الذي تحبه بجانبها مهم، مما يوضح خطورة الارتباط أو الزواج عبر الأنترنت فهناك العديد من الأمور التي يجب أن توضح قبل تلك الخطوة المهمة في الحياة.



حكاية غالية (2)

يذكر أن "حكاية غالية" من مسلسل "زي القمر 2" من تأليف أحمد فرغلي وأحمد حسني، إخراج شيرين عادل، بطولة درة، مراد مكرم، فراس سعيد، أحمد حلاوة، هشام إسماعيل، فرح يوسف وهاجر الشرنوبي.

ومسلسل "زي القمر" مكون من مجموعة من الحكايات، عُرض منه الموسم الأول قبل شهر رمضان الماضي، وضم 3 حكايات، وهي "حتة مني" بطولة الهام شاهين وأحمد وفيق وإيناس كامل وإخراج حسام علي، و"مش هنفرح بيكي" بطولة جومانا مراد وعباس أبو الحسن وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، و"ست الهوانم" بطولة ليلى علوي ومجدي كامل وإخراج طارق رفعت.