شكرا لقرائتكم خبر عن على ربيع يستأنف تصوير فيلم "زومبى" الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستكمل الفنان على ربيع تصوير مشاهده فى فيلم "زومبى" الشهر المقبل، فى الديكور الخاص بالعمل، حيث انتهى فريق العمل من تصوير جزء كبير من أحداث الفيلم، وتجمع المشاهد المتبقية بين على ربيع وبين الفنان كريم عفيفي وحمدي الميرغني وعدد كبير من النجوم ومن تأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح.

ويلجأ المخرج عمرو صلاح إلى أعمال "الجرافيك" التى تعتمد عليها الفيلم، بعدما يقطع شوطًا طويلا من تصوير الأحداث ويجسد على ربيع فى الفيلم شخصية مطرب مهرجانات يتعرض لعدد من المواقف الكوميدية.

ويشهد الفيلم اجتماع على ربيع وحمدى الميرغنى للمرة الأولى، بعدما تعاون على ربيع مع محمد عبد الرحمن فى فيلمى "الخطة العامية" الذى تم عرضه العام الماضى، و"خير بركة" الذى تم عرضه فى عام 2017، وتعاون ربيع مع مصطفى خاطر فى مسلسل "عمر ودياب" الذى عرض فى شهر رمضان قبل الماضى.

يذكر أن على ربيع قدم فى شهر رمضان الماضى مسلسل "أحسن أب" من 15 حلقة على قناة الحياة، والعمل تأليف أحمد محيى ومحمد محمدى وإخراج معتز التونى، وشارك فى بطولته أحمد فتحى، وهاجر أحمد، وجيهان خليل، ومراد مكرم، هالة فاخر، مصطفى أبو سريع، سامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين.