جميلة عوض تخضع لجلسة تصوير جديدة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة جميلة عوض لجلسة تصوير جديدة كشفت عنها.

ونشرت جميلة صور الجلسة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ومن جانب آخر، تنتظر جميلة عوض عرض فيلمها مع أحمد حاتم "عروستي" يوم 22 سبتمبر الجاري.

وتدور أحداث الفيلم في قالب رومانسي لايت كوميدي خفيف، ويشارك في بطولة الفيلم أحمد حاتم، جميلة عوض، محمود البزاوي، وصابرين، زينب غريب، ومروان يونس وغيرهم، من تأليف مصطفى البربري، إخراج محمد بكير، وإنتاج إيهاب السرجاني.

جدير بالذكر أن جميلة عوض شاركت في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل "حرب أهلية"، بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، مايان السيد، وسينتيا خليفة، وغيرهم.