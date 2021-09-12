شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال: كريم فهمى صديق قريب لقلبى وسنتعاون فى مشروع فنى مفاجأة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم رامى جمال، عن تعاونه مع الفنان كريم فهمى، فى أحد المشروعات الفنية التى تجمعهما سويا، مؤكدا أنه سيكون مشروعا مهما ومفاجأة، معربا عن اعتزازه وسعادته بالصداقة التى تجمع بينهما، وذلك على هامش التقائهما فى أحد البلاد خارج مصر.



رامى وكريم

ونشر جمال، مجموعة صور عبر حسابه على "إنستجرام"، جمعته مع فهمى، صحبها بتعليق: "فعلا قليل لما بنتقابل، بس من أول يوم عرفتك فيه وأنت صديق قريب لقلبى، وفعلا فرحت بالصدفة دى والسفرية دى بكل تفاصيلها، وزى ما انتوا شايفين أقنعنا بعض بمشروع مهم جدا ومفاجأة قريبا جدا".



كريم فهمى ورامى جمال

وكان النجم رامى جمال، طرح مؤخرا أغنيته الخامسة بعنوان "كنا ممكن نتفق"، من ألبومه "ولسه"، وهى من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان محمد حمزة وتوزيع أمين نبيل، وذلك بعد أغانى "قلة الإحساس"، من كلمات جمال الخولى، ألحان رامى جمال وتوزيع وميكساج وسام عبد المنعم، وأغنية «دقيقة واحدة» من كلمات رفيق نجيب، ألحان ياسر نور، وتوزيع موسيقى وميكساچ وماستر وسام عبد المنعم، وأغنية "مبتكبريش" من كلمات أحمد المالكى، ألحان سهم، توزيع نادر حمدى، وأغنية "ولسه" من كلمات جمال الخولى، ألحان رامى جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم.



















