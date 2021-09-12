شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشامى عن شخصيته في حكاية "بيت عز" : اللى جاى مفاجآت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان أحمد الشامى عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على الشخصية الذة يقدمها ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا" حكاية "بيت عز"وهى مدير شركة شرير ويعتبر أحد الأدوار الرئيسية في العمل الذى يعرض على قنوات dmc وdmc دراما وعلى منصة Watchit".

وقال الشامى في تصريحات لـ"الخليج 365" ردود الأفعال فاقت توقعاتى من داخل الوسط الفني وخارجه خاصة أننى أول مرة أقدم هذه الشخصية وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور مشيرًا أن الحلقات المقبلة تشهد عددًا من المفاجآت لشخصيتى.

حكاية "بيت عز" بطولة سهر الصايغ، أحمد الشامي، عصام السقا، صفاء الطوخي، سلوي محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، هاجر الشرنوبي وتدور الأحداث في إطار اجتماعى عائلى.

مسلسل "إلا أنا" فكرة يسرى الفخرانى، وعرض الموسم الأول منه على قناة DMC العام الماضى في 8 حكايات، كل حكاية قدمت بطولتها نجمة ومخرج مختلف فى 10 حلقات، وحقق العمل نجاحاً كبيرا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والموجودة دائمًا في المجتمع المصرى.

وأعرب مؤخرًا المطرب أحمد الشامى عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية "نجمة معدية" الذى طرحها فريق واما مؤخرًا وحققت نجاحًا كبيرًا، وأصبح يرددها البعض على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأضاف في تصريحات لـ"الخليج 365": تلقيت ردود أفعال إيجابية على الأغنية من داخل الوسط الفني وخارجه، وكثير من الناس بدأوا يصوروا فيديوهات من الأغنية وبيسمعوها على البحر وكثير من الأماكن.

وأشار: الكثير مبسوط من التغيير الذى حصل في أغانى فريق واما، حيث كان لدينا حافز نقدم شيء جديد ومختلف لجمهورنا الذى تعود مننا على تقديم كل ما هو جديد في عالم المزيكا، مضيفًا أنه يشكر كل من الشاعر والملحن عزيز الشافعى على تقديمنا بشكل جديد، بالإضافة على الموزع توما الذى يتميز بتوزيعاته المختلفة، وكذلك المنتج ياسر خليل الذى اختار الأغنية .