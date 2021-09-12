شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة والشاب خالد يتألقان بحفل بالقاهرة الجديدة بحضور نجوم الفن.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجمان راغب علامة والشاب خالد فى إحياء حفل غنائى ضخم بحديقة أحد فنادق القاهرة الجديدة بحضور كامل العدد، بالإضافة إلى الفنانين ماجد المصري، روجينا، إدوارد، وعزيز الشافعى، وكابتن محمد زيدان، وغيرهم من المشاهير.

استمرت فقرة الشاب خالد ساعة ونص قدم خلالها عددا كبيرا من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني بداية من "دي دي"، مرورا "عيشة"، "وهران"، "عبد القادر" و"الشابة" بالإضافة إلى "أنا العربي" وختاما بـ"سيه لا في" .

بينما افتتح راغب علامة فقرته بـ"يا غايب" بعدها حرص على توجيه كلمة شكر للشاب خالد، وأعرب عن سعادته بتواجده معه بنفس المناسبة، ووجه الشكر أيضا لمنظم الحفل وليد واستمرت فقرته الغنائية قرابة الساعتين قدم خلالهما "اللي باعنا"، "نسيني الدنيا"، "فورا تدخل حياتي"، "أنا اسمي حبيبك" وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات الحضور.

تخلل فقرته صعود الفنانة روجينا التي شاركته الرقص على أغنية "أنا اسمي حبيبك" والتي حرص بعدها على تحيتها وتقبيل يدها.