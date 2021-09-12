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القاهرة - سامية سيد - منة فضالى تعيش نشاطًا سينمائيًا وتشارك فى 3 أفلام جديدة.. صور

كتب محمد زكريا

تشارك الفنانة منة فضالى في بطولة أكثر من فيلم جديد خلال الفترة الحالية، الأول هو "مينى بار" الذى صورت فيه عددًا من مشاهدها قبل توقفه بسبب الوعكة الصحية التي يمر بها بطل العمل نضال الشافعى، وتجسد منة خلال الأحداث دور فتاة شعبية تعيش في حارة وتعمل "ويتر في بار" وتواجه العديد من الصعوبات بسبب عملها وطبيعة البيئة التي تعيش فيها.



منة فضالى فى كواليس فيلم مينى بار

فيلم "مينى بار" بطولة نضال الشافعى، منة فضالى، صلاح عبد الله، راندا البحيرى، مدحت تيخة، طاهر أبو ليلة، حسن عبد الفتاح، شيماء يونس وعدد كبير من الفنانين والعمل من إخراج عادل الاعصر والاستاذ محمد الخضري وتدور الأحداث في اطار اجتماعى لا يخلو من التشويق.



منة فضالى ونضال الشافعى

وبدأت منة فضالى مؤخرًا تصوير فيلم جديد بعنوان "في القلب" وهو بطولة خالد سليم، نسرين طافش، سوسن بدر، هالة فاخر، طونى ماهر، إنجى كيوان، أوستين إسحاق سيناريو وحوار سمير ياسر معالجة درامية محمد حسين المظ وعادل مرسي وإخراج مرقس عادل وتم تصوير عدد من المشاهد وتوقف العمل بسبب سفر عدد من أبطاله وانشغالهم بأعمال أخرى.



منة فضالى مع خالد سليم وسوسن بدر فى فيلم فى القلب

ثالث الأفلام التي تشارك فيها منة فضالى بعنوان "روحى لك" مع إيهاب فهمى، مروى عبد المنعم، متحت تيخة، عمرو عبد العزيز، إسلام إسماعيل، شريف باهر أحمد على، وظهور خاص للفنان أحمد سلامة تأليف ناجي عبد الله وإخراج مازن نيازى، وتدور قصته حول طبيبة شابة مكرسة حياتها لعملها في المستشفى، وتتعرض لحادث يقلب الأحداث.



منة فضالى ومروى عبد المنعم فى فيلم روحى لك



منة فضالى وصلاح عبد الله فى فيلم مينى بار