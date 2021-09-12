شكرا لقرائتكم خبر عن جهة سمير والأخرى دلال.. فنان يهدى أسرة الفنانين الراحلين لوحة فنية رائعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الإعلامى رامى رضوان، عن سعادته الكبيرة بهدية أحد الرسامين التى عبارة عن لوحة فنية صنعها بيده، تجمع الفنانين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، بحيث تتم مشاهده سمير من جانب بينما فى الجانب الآخر تظهر دلال.

ونشر رضوان، فيديو جمعه مع الفنان شريف وليم، مصمم اللوحة، أشاد فيه بعبقريته فى تصميمها وتنفيذها، مشيرا إلى أنه تواصل معه لشراء اللوحة لكنه رفض وأهداها لأسرة الفنانين الراحلين، معبرا عن شكره له أيضا لمجهوده فى حضوره من الغردقة فى محافظة البحر الأحمر إلى القاهرة، لتسليم اللوحة الهدية له.

من جانبه، أعرب شريف وليم، عن سعدته بإهداء أسرة الفنانين الراحلين هذه اللوحة الفنية، مقدما التعازى لهم.

وفى وقت سابق، كشفت النجمة إيمى سمير غانم، عن صورتين جديدتين ولم ينشرا من قبل لوالدها الفنان الكبير الراحل، واحدة أمام البحر والأخرى ظهر فيها متكئًا على عكازه، معربة اشتياقها وحنينها له، منذ وفاته يوم 20 مايو الماضى، بعد صراع مع المرض.

ونشرت إيمى، الصورتين عبر حسابها على "إنستجرام"، صحبتها بتعليق: "وحشتنى يا روح قلبى انت.. بحبك"، مع وضع الرموز التعبيرية "إيموشن" المعبرة عن الحزن والبكاء.