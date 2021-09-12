شكرا لقرائتكم خبر عن بيونسيه وجاى زد يدعمان عدة جامعات بمنح دراسية تصل لـ 2 مليون دولار.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الثنائى جاى زد وبيونسيه من أكثر الثنائيات شهرة حول العالم لما لهما من جماهيرية كبيرة بالإضافة إلى ارتباطهما معًا منذ سنوات، إلا أنهما مؤخرًا قررا معًا القيام بدورهما المجتمعى من خلال دعم عدة جامعات بمنح دراسية تصل إلى 2 مليون دولار وفقًا لما أكده تقرير لموقع ديلى ميل.

وأضاف تقرير الديلى ميل أن الموال ستذهب إلى عدة جامعات منها جامعة لينكولن في بنسلفانيا، وجامعة ولاية نورفولك في فيرجينيا، وكلية بينيت في نورث كارولينا، وجامعة أركنساس في باين بلاف في أركنساس، بالإضافة إلى جامعة سنترال ستيت في أوهايو.



جاى زد وبيونسيه

كما أكد التقرير أنه يجب على الطلاب القادمون والنشطون للحصول على مساعدات مالية لأن يكونوا مؤهلين، مع إعطاء الأولوية لمن هم في أمس الحاجة إليها.

من ناحية أخرى حرص النجمة العالمية شاكيرا على الاحتفال بعيد ميلاد صديقتها النجمة بيونسيه، والتي تبلغ عامها الأربعين اليوم، فهي من مواليد عام 1981، ونشرت شاكيرا صورة تجمعها مع بيونسيه عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مصحوبة بتعليق: "عيد ميلاد سعيد بيونسيه.. أفكر فيكي في يومك الخاص.. استمتعي مع أحبائك.. وتذكري الأوقات الجيدة"، ولاقت الصور تفاعلا كبيرا من متابعيها حيث حصدت أكثر من مليون و300 ألف إعجاب فى ساعات.