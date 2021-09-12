"حبيتك من أول نظرة".. أحمد الفيشاوي يوجه رسالة رومانسية لزوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

وجه الفنان أحمد الفيشاوي، رسالة رومانسية لزوجته نادية الكامل.

ونشر الفيشاوي صورتين لزوجته عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "نادية أنا حبيتك من أول نظرة أه بس كل يوم بحبك فيه أكتر، أنتي طيبة وجدعة ومخلصة جداَ، ربنا يخليكي ليّا ويارب ميحصلش بنا خناقة النهاردة مثلا، أنا بحبك يا نونا، وكمان أنتي أحلى واحدة شافتها عينيا".

ويعرض لأحمد الفيشاوي حاليا في دور العرض السينمائي فيلم "30 مارس" من إنتاج شركة دانا للإنتاج والتوزيع السينمائي، والتي يتولى إدارتها راني مسحال.

الفيلم بطولة النجوم: أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، أسماء أبو اليزيد، أحمد خالد صالح، خالد الصاوي، صبري فواز، محمد جمعة، ندا موسى، تأليف حميد مدني وإخراج أحمد خالد موسى.